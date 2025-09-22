إعلان

وزير الأوقاف يوجه عبر "مصراوي" رسالة للعالَم وللرئيس السيسي

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

07:42 م 22/09/2025

وزير الأوقاف يوجه عبر ''مصراوي'' رسالة للعالَم

وجّه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذه الفترة العصيبة من تاريخ المنطقة والعالم.

وقال وزير الأوقاف، في حوار لمصراوي، يُنشر لاحقًا، لدي ثلاث رسائل أحب أن أوجهها لكلٍ من "للرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمة والعالم أجمع".

وتابع وزير الأوقاف: رسالتي الأولى لشباب مصر: أنتم الأمل والمستقبل، فاستمسكوا بالقيم والعلم والعمل.

رسالتي الثانية للأئمة: أنتم حراس الوعي، فاصبروا وواصلوا حمل الأمانة؛ وأنا لكم سند وخادم.

رسالتي الثالثة للعالم كله: الإسلام دين رحمة وعدل، ومصر ماضية في أداء رسالتها الحضارية لنشر السلام.

واختتم:"أما رسالتي الجامعة فهي للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ أننا له سند وظهر، وأننا جميعًا نصطف ونتحد على قلب رجل واحد في هذه الحقبة العصيبة من تاريخ المنطقة والعالم".

