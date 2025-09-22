إعلان

وزير الصحة يبحث مع شركة "مينداري" بشنغهاي التعاون لتوطين الصناعات الطبية

كتب : أحمد جمعة عسكر

06:34 م 22/09/2025
بحث الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات (مينداري) المتخصصة في مجال الأجهزة والحلول الطبية "هاو وو" سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والشركة بما يسهم في دعم وتطوير القطاع الصحي بمصر، وإدخال الحلول الرقمية المتقدمة والمعدات المعززة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقات المستشفيات الذكية، فضلًا عن دراسة إمكانية التصنيع المحلي للأجهزة الطبية، ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة.

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر هواوي كونكت 2025، المُقام في مدينة شنغهاي الصينية بمركز شنغهاي العالمي للمعارض، بحضور الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، وخالد نظمي سفير مصر لدى الصين، والدكتور أحمد العزبي أحد كبار المستثمرين بقطاع الدواء، وذلك لتعزيز أطر التعاون في دعم توطين الصناعات الطبية.

