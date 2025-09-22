(أ ش أ):

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن مصر تواجه تحديات في مجال المياه، حيث لا يتجاوز معدل هطول الأمطار 1.3 مليار متر مكعب سنويًا، وانخفض نصيب الفرد من المياه ليصل إلى ما يقارب 500 متر مكعب سنويا، ومع النمو السكاني المتسارع وزيادة الطلب على الموارد المائية وتفاقم آثار تغير المناخ أصبحت تحديات المياه أكثر تأثيرًا، بالإضافة لذلك فإن مصر تعتمد على نهر النيل في توفير حوالي 97% من مواردها المائية، الأمر الذي يجعل من معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي أمرًا مهمًا، حيث توسعت الدولة المصرية في هذا المجال بإنشاء 3 محطات كبرى لمعالجة المياه وهي: الدلتا الجديدة، بحر البقر، والمحسمة.

جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته في الاحتفالية التي نظمتها مكتبة الإسكندرية لتخريج طلاب برنامج "الشباب الأفارقة من أجل التنمية"، والذي ينظمه برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب و دعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، حيث شهدت الاحتفالية تخريج حوالي 300 طالب من الدارسين بالجامعات المصرية من دول: مصر، السودان، جنوب السودان، أوغندا، مدغشقر، وجزر القمر.