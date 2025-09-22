بينهم علاء عبدالفتاح.. السيسي يعفو عن باقي المدة لبعض المحكوم عليهم

كتب- محمد نصار:

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، العفو عن باقي المدة لبعض المحكوم عليهم، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية.

يأتي ذلك استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتشمل الأسماء:

- سعيد مجلي الضو عليوة.

- كرم عبدالسميع إسماعيل السعدني.

- ولاء جمال سعد.

- علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح.

- محمد عبد الخالق عبد العزيز.

- منصور عبد الجابر علي عبد الرازق.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس.. أمطار خفيفة وتراجع الحرارة خلال الساعات المقبلة

4 أسباب وراء تصوير شركات الكهرباء العداد "مسبق الدفع"

هيئة الدواء تحذر من أدوية البرد للأطفال "دون وصفة طبية"