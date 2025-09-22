إعلان

هل تصل العلاقات بين مصر وإسرائيل إلى الحرب؟.. عمرو موسى يرد (فيديو)

12:25 م الإثنين 22 سبتمبر 2025

عمرو موسى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء البتاكوشي:

في ظل تصاعد التوتر بين القاهرة وتل أبيب، استبعد وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن تصل الأمور إلى مواجهة عسكرية مباشرة، موضحًا أن ما يجري في الوقت الحالي هو حرب سياسية وإعلامية أكثر من كونه صراعًا ميدانيًا.

وشدد موسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة إم بي سي مصر، على أن النقاش حول الحرب ليس مناسبًا في هذه المرحلة، مؤكدًا أن على الدول أن تُمنح الفرصة لإدارة الخلافات دبلوماسيًا، بدلًا من الانجرار إلى سيناريوهات تصعيدية.

ووصف موسى الاتهامات الإسرائيلية لمصر بخرق الاتفاقيات بأنها جزء من أدوات الضغط والبلبلة التي تمارسها تل أبيب، معتبرًا أن هذه الممارسات تدخل في إطار "حرب سياسية مكشوفة".

وفي حديثه عن التحالفات الإقليمية، توقف موسى عند توقيع السعودية اتفاقًا دفاعيًا مع باكستان، واعتبره مؤشرًا على أن الدول العربية لم تعد تكتفي بالاعتماد على طرف واحد لحمايتها، بل تبحث عن بدائل وشراكات أوسع في ظل السياسات الإسرائيلية الراهنة.

كما أكد أن إسرائيل، بسياساتها الحالية، "لن تنجح في تأمين نفسها على المدى الطويل"، لافتًا إلى أن الأمن الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وختم موسى بالتنبيه إلى أن الدعم الأميركي الكبير لإسرائيل "ليس بلا نهاية"، مشيرًا إلى أن حالة الرفض الدولي في تزايد، بل وتمتد حتى داخل المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة، حيث بدأت أصوات تعلو اعتراضًا على نهج تل أبيب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو موسى مصر إسرائيل عمرو أديب الحرب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
"يقول ما يشاء".. عمرو موسى يرد على تصريحات نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

24 سيارة جديدة انخفضت أسعارها في 21 يومًا.. التراجع وصل ربع مليون جنيه
الذهب عالميا يحلق عند مستوى قياسي جديد.. فما الأسباب؟
حالة الطقس.. أمطار خفيفة وتراجع الحرارة خلال الساعات المقبلة