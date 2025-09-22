كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد مصطفى، مستشار وزير العمل للتطبيقات والنظم التكنولوجية، إن بعض الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين قد تتوقف مؤقتًا نتيجة تنفيذ أعمال صيانة على أجهزة "الداتا سنتر" بمركز معلومات الوزارة.

وأضاف "مصطفى"، في بيان اليوم الاثنين، أن الهدف من هذه الصيانة هو رفع كفاءة الأنظمة الإلكترونية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية اتخاذ المستفيدين التدابير اللازمة خلال فترة التوقف المحتملة.

وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين الحصول على الخدمات أثناء فترة الصيانة بشكل مباشر "ورقيًا" من مديريات ومكاتب العمل والإدارات المختصة التابعة للوزارة في القاهرة وكافة المحافظات.

وأكد أن الوزارة ستعلن - فور الانتهاء من أعمال الصيانة - عن استئناف العمل بالخدمات الإلكترونية بكامل طاقتها، لضمان تقديم خدمات أفضل لجميع المواطنين.

