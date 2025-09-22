المفتي يدين الهجوم على مسجد بمدينة الفاشر بجمهورية السودان

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أدان الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الهجوم الآثم الذي استهدف مسجدًا بمدينة الفاشر في جمهورية السودان الشقيق، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، مؤكدًا أن الاعتداء على المصلين داخل بيوت الله يُعَد جريمة كبرى، وانتهاكًا صريحًا لحرمتها، ومخالفةً لما أجمعت عليه الشرائع السماوية من حرمة الدماء وحفظ دور العبادة.

وشدد مفتي الجمهورية على تضامنه الكامل مع السودان الشقيق قيادةً وشعبًا في مواجهة هذا المصاب الأليم، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، سائلًا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ السودان وسائر بلاد المسلمين من كل سوء وفتنة.



اقرأ أيضًا:

طقس الـ 6 أيام.. الأرصاد: شبورة ونشاط رياح والحرارة 33 درجة





النواب يعود للانعقاد في الأول من أكتوبر لمناقشة الإجراءات الجنائية



