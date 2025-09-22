متحف المركبات الملكية في جولة جديدة للأطفال ضمن أنشطة أتوبيس الفن

كتب- محمد شاكر:

نظم أتوبيس الفن الجميل التابع للإدارة العامة لثقافة الطفل، جولة تثقيفية لأطفال مكتبة 6 أكتوبر، شملت زيارة متحف المركبات الملكية بالقاهرة، بهدف تنمية وعي النشء بالتراث الثقافي والمعماري.

واستهلت الفعاليات بحديث للآثارية رضوى مصطفى، مدير إدارة التربية المتحفية، قدمت خلاله نبذة عن تاريخ المتحف، وتطور المركبات الملكية خلال حكم الأسرة العلوية.

أعقب ذلك جولة تعريفية مع الأخصائية رضوى أحمد، اطلع خلالها الأطفال على أقسام المتحف ومقتنياته، ومنها النماذج الحية والصور التوثيقية لوسائل انتقال أفراد العائلة المالكة وكبار رجال الدولة، إضافة إلى المركبات المهداة من ملوك أوروبا.

كما شملت الجولة زيارة قاعة الملابس التي تعرض أزياء سائقي العربات باختلاف رتبهم، إلى جانب السروج والمسارج الخاصة بالإضاءة، ومنها ما صنع خصيصا للملك فاروق في طفولته لتعلم الفروسية، فضلا عن التحف وأدوات المائدة المصنوعة من الذهب والمطعمة بالمينا.

أعقب ذلك ورشة حكي بعنوان "محمد علي باشا ودوره في نهضة التعليم في مصر"، شهدت نقاشات حول اهتمامه بإرسال البعثات العلمية إلى الخارج وإنشاء المدارس الحديثة.

نفذت الفعاليات ضمن برنامج الإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة د. جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، واختتمت بورشة تصميم لوحات فنية عبر خلالها الأطفال عن قيم المحبة والتسامح، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام.

