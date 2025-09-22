أمطار خفيفة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

متحف المركبات الملكية في جولة جديدة للأطفال ضمن أنشطة أتوبيس الفن

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الاثنين، حيث تستمر الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء البلاد مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وأكدت الهيئة أنه يسود طقس معتدل في الصباح الباكر يليه طقس حار ورطب خلال النهار، وتتكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد ومدن القناة ووسط سيناء.

وتابعت: جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: الطقس حار بشكل خاص، مع رياح نشطة تصل سرعتها إلى 32 كم/س، مما قد يتسبب في إثارة الرمال والأتربة، خاصة في المناطق الصحراوية.

وأشارت إلى أنه يوجد فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة وغير مؤثرة على بعض المناطق المتفرقة من البلاد، بالإضافة إلى تكاثر السحب المنخفضة.

