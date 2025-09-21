كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير- إسلام فاروق:

انطلقت مساء الأحد، احتفالية نقابة السادة الأشراف بالمولد النبوي الشريف، بمقر النقابة بطريق صلاح سالم، برعاية النقيب السيد الشريف.

وبدأت فاعليات الحفل، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم للدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بحضور العديد من أبناء الأشراف على مستوى الجمهورية والطرق الصوفية.

ويستضيف السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، كلا من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، و الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، والدكتور يسري جبر، والدكتور محمد ابو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والسيد عدنان ميساوي من أشراف مكة المكرمة.

ويتضمن الحفل، كلمات لكلا من السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وفقرة إنشادية لأبناء الطريقة الجازولية.