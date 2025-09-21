أجمل فصول السنة.. الأرصاد: غدًا أول أيام فصل الخريف

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدًا الإثنين الموافق ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥، هو أولى أيام فصل الخريف.

وأوضحت الأرصاد، أن فصل الخريف يعتبر من أجمل فصول العام لاعتداله في درجات الحرارة وأيضا لانخفاض الإحساس بالرطوبة فيه،

فهو فصل انتقالي ينقلنا من فصل الصيف الحار الرطب إلى فصل الشتاء البارد الممطر.

كما يصاحب فصل الخريف بعض الظواهر الجوية، يتخلله موجات حارة في بعض الأحيان، وموجات ماطرة أحياناً على مناطق من شمال البلاد

وأيضاً موجات ماطرة أحياناً قد تصل لحد السيول في بعض الأحيان على بعض المناطق من جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.