إعلان

أجمل فصول السنة.. الأرصاد: غدًا أول أيام فصل الخريف

10:09 م الأحد 21 سبتمبر 2025

تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدًا الإثنين الموافق ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥، هو أولى أيام فصل الخريف.

وأوضحت الأرصاد، أن فصل الخريف يعتبر من أجمل فصول العام لاعتداله في درجات الحرارة وأيضا لانخفاض الإحساس بالرطوبة فيه،

فهو فصل انتقالي ينقلنا من فصل الصيف الحار الرطب إلى فصل الشتاء البارد الممطر.

كما يصاحب فصل الخريف بعض الظواهر الجوية، يتخلله موجات حارة في بعض الأحيان، وموجات ماطرة أحياناً على مناطق من شمال البلاد

وأيضاً موجات ماطرة أحياناً قد تصل لحد السيول في بعض الأحيان على بعض المناطق من جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فصل الخريف الأرصاد الطقس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أكسيوس: ترامب سيجتمع بقادة مصر وتركيا و4 دول عربية الثلاثاء