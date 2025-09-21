مفتي الجمهورية يشارك في إطلاق المبادرة الوطنية "صحِّح مفاهيمك"

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

شارك الدكتور نظير محمد عياد -مفتي الديار المصرية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- في فعاليات إطلاق المبادرة الوطنية «صَحِّح مفاهيمك» التي نظَّمتها وزارة الأوقاف، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس/ مصطفى مدبولي، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الحفل حضورًا واسعًا لنخبة من الوزراء والقيادات الدينية والوطنية وعدد من الشخصيات العامة، في إطار حرص الدولة على إطلاق مبادرات كبرى تعزز القيم الإيجابية وتواجه الظواهر السلبية بما يسهم في بناء وعي جديد يرسِّخ الهُوية الوطنية ويحمي المجتمع من الانحرافات الفكرية والسلوكية.

وتأتي مشاركة دار الإفتاء المصرية في هذه المبادرة الوطنية تأكيدًا على الدور المحوري الذي تضطلع به الدار في دعم الجهود الرامية إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة وترسيخ القيم الأصيلة، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء تمثل أحد الأعمدة الفكرية الراسخة في الدولة المصرية، التي تقوم بدَور حيوي في نشر الفهم الصحيح للنصوص الشرعية ومواجهة الأفكار المتشددة، فضلًا عن إسهامها في تعزيز الوعي المجتمعي بخطاب ديني متجدد يستوعب تحديات العصر ونوازله ويستند إلى منهج علمي رصين.

وفي الإطار ذاته تؤدي دار الإفتاء دورًا بارزًا في بناء الإنسان المصري عبر جهودها المستمرة في غرس قيم الاعتدال والتسامح والاعتزاز بالهُوية الوطنية، وتقديم برامج تدريبية وتوعوية ومشروعات فكرية توازن بين الأصالة والمعاصرة لتخريج أجيال واعية محبة للعلم والعمل قادرة على الإسهام في نهضة وطنها وصناعة مستقبله، وهو ما ينسجم مع الأهداف الكبرى التي تسعى المبادرة الوطنية "صحِّح مفاهيمك" إلى تحقيقها من خلال معالجة القضايا السلوكية والفكرية الأكثر إلحاحًا في المجتمع.

واختتمت الفعاليات بالتأكيد على أن المبادرة تمثل خطوةً وطنية متقدمة نحو تعزيز بناء الوعي وترسيخ منظومة القيم الأخلاقية والدينية في مواجهة التحديات الفكرية والسلوكية التي تواجه المجتمع، مع الإشادة بالتعاون الوثيق بين المؤسسات الوطنية والدينية لضمان وصول أهداف المبادرة إلى جميع فئات المجتمع، وإعداد إنسان مصري قوي ومخلص لوطنه وقادر على المساهمة الفاعلة في التنمية والبناء.