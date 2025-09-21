قرارات جديدة من التنمية المحلية بشأن طلبات التصالح والتراخيص بالمنيا

كتب- محمد نصار:

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد، تقريرًا من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني لفريق من الإدارة على 10 مراكز تكنولوجية بمحافظة المنيا.

المراكز شملت: (مركز ومدينة أبو قرقاص - مركز ومدينة بني مزار - مركز ومدينة سمالوط - مركز ومدينة مغاغة - مركز ومدينة ديرمواس - مركز ومدينة المنيا - مركز ومدينة مطاي - مركز ومدينة ملوي - الديوان العام)، خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري.

وأشار التقرير، إلى قيام فريق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة برئاسة الدكتور محمد علام، مدير عام الإدارة، بمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المراكز في مختلف الملفات اليومية، بالإضافة إلى القدرات المادية والبشرية والتجهيزات اللوجيستية للمراكز التكنولوجية (أجهزة الحاسب الآلي - عدد الطابعات - وحدات التخزين - أجهزة الماسح الضوئي وسرعة خطوط الإنترنت)، وأعداد العاملين في كل مركز تكنولوجي، والتواصل المباشر مع المواطنين المترددين على تلك المراكز للتعرف على تقيمهم للخدمات المقدمة والاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاواهم.

وأوضح التقرير، أن وفد الوزارة ضم عضو من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة وأعداد الطلبات المقدمة من أصحاب المحال ورصد أي عقبات وتذليلها وسرعة إنهاء الطلبات، حيث تم متابعة تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية الخاصة بخدمات موافقات الحماية المدنية والكاميرات اللازمة لترخيص المحال العامة، بما يسهم في تسهيل إجراءات التراخيص على المواطنين.

كما جرى التنسيق مع اللجنة العليا لترخيص المحال العامة لتوحيد منظومة التراخيص، وإزالة أي معوقات قد تواجه الجهات المعنية ومنها مديريات الأمن والصحة وسلامة الغذاء والبيئة، وعقد اجتماع بمقر المحافظة لوفد الوزارة بحضور السكرتير العام ورؤساء المراكز، وممثلي مديريات الأمن والصحة والحماية المدنية وسلامة الغذاء والبيئة، إلى جانب الجهات المعنية للرد على استفسارات كل جهة، بما يضمن التيسير على المواطنين وتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات والالتزام بمعايير السلامة والصحة العامة.

وأشار التقرير، إلى أن فريق إدارة الحوكمة راج معدلات الإنجاز والموقف التنفيذي لملفات التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والإيرادات والإعلانات والإشغالات وتراخيص المحال العامة والتراخيص وخدمة المواطنين والطرق وغيرها من الملفات الخدمية للمواطنين.

وبناءً على التوصيات التي تضمنها التقرير المفصل للمرور الميداني على المراكز التكنولوجية بمحافظة المنيا، وجهت وزيرة التنمية المحلية، بتعميم منظومة الدفع الإلكتروني للخدمات في جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة وتوفير ماكينات الدفع والتحصيل لتيسير المعاملات المالية على المواطنين تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2629 لسنة 2025 بشأن تنظيم وسائل الدفع غير النقدية.

وشددت منال عوض، على أهمية رفع كفاءة بعض المراكز التكنولوجية وضمان تقديم خدمات سريعة وفعالة، مع إزالة المعوقات بالتنسيق مع المحافظة، وأهمية القيام بالصيانة الدورية للأجهزة وتدريب الكوادر الفنية.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، بضرورة التنبيه على الإدارات الخلفية بتلك المراكز لسرعة إنهاء الخدمات المطلوبة للمواطنين في موعدها القانوني وعدم تأخيرها بما يحقق رضا المواطنين.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية الانتهاء من فحص جميع طلبات التصالح على مخالفات البناء والتنسيق مع جهات الولاية والجهات المعنية لاستيفاء المستندات للبت في تلك الطلبات والرد على المواطنين بين رؤساء المدن وجهات الولاية لسرعة إرسال الاستيفاءات المطلوبة للانتهاء من فحص لجان البت لطلبات المواطنين والتيسير عليهم بناءً على القرارات الصادرة من الوزارة في هذا الشأن وحصولهم على نماذج التصالح النهائية.

وأشارت إلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية تخصصية لبعض العاملين في عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظات في بعض الملفات المهمة المرتبطة بالخدمات اليومية للمواطنين وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بالإضافة إلى دعم تلك المراكز ببعض العمالة والقيام بالدعم الفني وصيانة الأجهزة بصفة دورية لضمان استمرار العمل بكفاءة، ودعم عدد من المراكز ببعض الأجهزة المطلوبة وتركيب كاميرات للمراقبة وتوفير أجهزة تنظيم دخول المواطنين الإلكترونية.

