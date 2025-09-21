كتب- محمد صلاح:

يعقد مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، غدًا الإثنين، لجنة الاختبارات لاختيار الأفضل من المتنافسين على شغل وظيفة رئيس قطاعات الشؤون التجارية بالشركة؛ لعدم شغل الوظيفة حتى الآن.

وكشف مصدر مسؤول بشركة "شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء" أن قائمة المتقدمين تشمل 3 من المحاسبين العاملين بالشركة؛ وهم: المحاسب محمد البرهمتوشي رئيس قطاع دمياط وكفر الشيخ التجاري، والمحاسب هاني الخولي، والمحاسب عبدالرحمن الراعي.

وتقدَّم للمسابقة من خارج الشركة المحاسب محمد قمر، رئيس القطاع التجاري بالمنوفية التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، في خطوة تعكس اهتمام القيادات التجارية من مختلف الشركات بالمنافسة على هذا المنصب المهم.

ويُعد هذا المنصب من المناصب القيادية المؤثرة في هيكل الشركة، ويُتوقّع أن تشهد عملية التقييم منافسة قوية بين المتقدمين؛ نظرًا لما يتمتع به كل منهم من خبرات واسعة في المجال التجاري وإدارة شؤون المشتركين والتحصيل.

وكانت شركة شمال الدلتا للكهرباء قد طرحت المسابقة مرة أخرى نهاية شهر يوليو الماضي.