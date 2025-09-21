كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أدى المنشد محمود هلال بعض الأناشيد الدينية، خلال فاعليات الإطلاق الرسمي والشعبي لمبادرة "صحح مفاهيمك"، بالعاصمة الإدارية.

وتفاعل الحضور مع محمود هلال خلال أدائه "مولاي إني ببابك" و "قمر سيدنا النبي".

ويحضر فاعليات المبادرة، الدكتور كامل الوزير نائب الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، وشريف الشربيني وزير الإسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وعدنان فنجري وزير العدل، وكريم بدوي وزير البترول، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد شيمي وزير قطاع الأعمال، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وشريف الشربيني وزير الإسكان، ومحمود الشريف نقيب الأشراف، وعبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية.

وانطلقت المبادرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرعاية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، ٢١ من سبتمبر ٢٠٢٥م، المبادرة الوطنية الشاملة "صحح مفاهيمك"، بالتزامن مع فعالياتها بالعاصمة الإدارية الجديدة وجميع محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة ووزارة الأوقاف في بناء الإنسان الذي يمثل محورًا رئيسًا في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

