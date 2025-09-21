نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها

كتب- عمرو صالح:

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عن سبب ارتفاع أسعار الطماطم خلال الأيام القليلة الماضية بمختلف الأسواق.

وقال أبو صدام لمصراوي إن الارتفاع الذي شهدته أسعار الطماطم خلال الأيام الماضية مؤقت ولن يستمر، موضحًا أن أسباب حدوثه ترجع لعدة أسباب أولها حرارة الصيف الشديدة التي أدت إلى نضج المحصول في العروة السابقة والبيع بأسعار منخفضة بسبب زيادة المعروض وهو ما أدى إلى رفع المزارعين الأسعار لتعويض خسائر العروة السابقة.

وتابع: كما أدي ارتفاع درجات الحرارة إلى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول في العروة الصيفية وبالتالي قلة المعروض وتأخر الإنتاج خلال الفترة الحالية مما تسبب في ارتفاع الأسعار".

وأشار أبو صدام إلى أن هذه الزيادة في الأسعار مؤقتة، ومعروفة بأنها زيادة مرتبطة بفاصل العروات، موضحاً أن أسعار الطماطم ستبدأ في الانخفاض تدريجياً مع ظهور بشائر العروة الشتوية في شهر نوفمبر المقبل.

وأكد أن سعر كيلو الطماطم لن يزيد في ذروة ارتفاعه عن 30 جنيهاً، لكنه يختلف من منطقة لأخرى طبقاً لجودة المنتج وطرق عرضه وتكلفة نقله.

ولفت أبو صدام إلى أن مصر تزرع نحو 500 ألف فدان من الطماطم على مدار العام، وينتج عنها أكثر من 6.5 مليون طن سنوياً، فيما لا تتجاوز صادراتنا 100 ألف طن من الطماطم الطازجة والمجففة والمعلبة، مشيراً إلى أن مصر تحتل المركز الخامس عالمياً في إنتاج الطماطم، والمركز الأول إفريقياً وعربياً.

اقرأ أيضاً:

25 مليار دولار صادرات و500 ألف وظيفة.. تفاصيل منطقة القنطرة غرب الصناعية

مدبولي: "القنطرة غرب" تستهدف صادرات بـ4 مليارات دولار سنويًا