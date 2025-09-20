عمرو أديب لدعاة الحرب: بينا وبين أوضة نوم نتنياهو دقيقتين ونص

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب إن المشاعر السلبية تجاه إسرائيل المتصاعدة بسبب الأحداث في غزة لا تعني بالضرورة دخول مصر في مواجهة عسكرية مع الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن مصر لن تخوض حربًا إلا إذا تعرض أمنها القومي لتهديد مباشر.

وأضاف أديب خلال حلقة من برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "حتى الآن لم يحدث أي تهديد يستدعي دخول مصر حربًا ضد إسرائيل"، مشيرًا إلى أن الحرب تُفرض على الدول عندما تضطر إليها، وليس عندما يطرق البعض طبول الحرب دون مبرر استراتيجي.

وأشار إلى أن بعض التحليلات العسكرية وصلت إلى حد المطالبة بضربات استباقية ضد إسرائيل، معتبرًا أن هذه النبرة التصعيدية غير مبررة في الوقت الحالي، وداعيًا إلى ضبط اللغة الإعلامية والمسؤولية في الطرح.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "حتى الآن لم يحدث تهديد يمس أمننا القومي يستدعى دخول مصر حرب ضد الكيان، الحرب تكتب علينا عندما نضطر لها وليس عندما يطرق البعض طبول الحرب".

وتابع أديب: "مصر لا تحتاج إلى إنشاء مدرج طائرات في سيناء لضرب إسرائيل، فالمسافة بيننا وبين تل أبيب أقل بكثير من اليمن التي تستهدف تل أبيب كل يوم، لكن السؤال هو: هل هذا هو المطلوب؟".

ووجه مقدم "الحكاية"، رسالة للمحللين العسكريين: "كونوا صادقين"، مضيفا: "إحنا بينا وبين أوضة نوم نتنياهو دقيقتين ونص.. ولكن هل هذا هو المطلوب؟، هو الصاروخ بكام؟، هو مش غالي على مصر ولكن لما يكون في احتياج لضربه".

وأكد أن الجيش المصري قادر على اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب، وأن أي محاولة لاختراق الحدود المصرية ستواجه برد قوي وحاسم، قائلًا: "مصر ليست من الدول التي بتنضرب وتسكت".