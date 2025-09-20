إعلان

وزير السياحة الآثار: سرقة الإسورة الذهبية حادث فردي.. وغرف الترميم عالميًا بلا كاميرات

11:25 م السبت 20 سبتمبر 2025

إسورة ذهبية نادرة تعود للملك ''أمنمؤوبي''

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن واقعة سرقة الإسورة الذهبية من المتحف المصري بالتحرير تمثل حادثًا فرديًا لا يعكس أداء المنظومة الأمنية للآثار في مصر، مؤكدًا أن التحقيقات جارية للكشف عن كافة الملابسات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، أن غياب كاميرات المراقبة في غرف الترميم ليس تقصيرًا مصريًا، بل هو معيار عالمي متبع في المتاحف الدولية، نظرًا لطبيعة العمل الدقيق والحساس الذي يتطلب خصوصية وتجنب التسجيلات.

وتابع وزير السياحة والآثار: "هذا النظام معمول به دوليًا، وليس خطأ إداريًا كما يتصور البعض"، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي مقصر وسيتم تطبيق العقوبات على المتورطين فور انتهاء التحقيقات.

وأشار إلى أن لجانًا عليا قد شُكلت لمراجعة أنظمة التأمين في المتحف المصري وجميع المتاحف الأخرى، بما يشمل تعزيز الحراسة البشرية وتطوير أنظمة المراقبة الإلكترونية في القاعات والمعارض، وتشديد الإجراءات الخاصة بالعاملين في مجال الترميم.

وأكد أن الواقعة لن تؤثر على سمعة مصر كوجهة سياحية وثقافية رائدة، قائلًا: "مصر لديها رصيد كبير من النجاحات في حماية آثارها واستعادة القطع المسروقة"، مشددًا على أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى منع تكرار مثل هذه الحوادث والحفاظ على التراث المصري.

وشدد الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن النتائج النهائية للتحقيقات سيتم الإعلان عنها بشفافية كاملة، داعيًا إلى عدم استباق الأحداث أو الانسياق وراء الإشاعات غير المؤكدة.

