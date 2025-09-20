إعلان

أحمد سالم يستهل "كلمة أخيرة" برسالة شكر للميس الحديدي

10:50 م السبت 20 سبتمبر 2025

الإعلامي أحمد سالم

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي أحمد سالم التزامه بالموضوعية والمهنية في تقديم برنامج "كلمة أخيرة"، معبرًا عن تقديره العميق للثقة التي منحتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لفريق العمل.

وأضاف خلال الحلقة الأولى من البرنامج، المذاع على قناة ON، أنه يوجه تحية خاصة للإعلامية لميس الحديدي، متمنيًا لها النجاح في مسيرتها المستقبلية، مؤكدًا أن فريق البرنامج سيعمل بكل أمانة ليكون عند حسن ظن الجمهور.

وأشار مقدم "كلمة أخيرة" إلى أن الموضوعية ستكون الركيزة الأساسية للبرنامج، مشددًا على أن المحتوى سيخلو من أي إملاءات خارجية، وسيقدم المعلومات بوضوح وشفافية.

وتابع الإعلامي أحمد سالم إن البرنامج سيفتح المجال لجميع وجهات النظر، مع ضمان تقديم الرأي والرأي الآخر بشكل متوازن، ليعكس تنوع الآراء في المجتمع.

وشدد سالم على أن التزامهم بالمهنية يعني نقل الحقائق كما هي، دون تحيز أو انحياز، لضمان تقديم محتوى إعلامي يحترم عقل المشاهد.

الإعلامي أحمد سالم برنامج كلمة أخيرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لميس الحديدي
