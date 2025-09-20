كتب- حسن مرسي:

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن مصر وضعت خطوطًا حمراء واضحة تجاه أي تهديدات إسرائيلية، مؤكدًا أن أي تعدٍ من الجانب الإسرائيلي سيواجه برد حاسم يشمل كافة الخيارات المعلنة وغير المعلنة.

وأضاف العمدة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن القوات المسلحة المصرية في حالة استعداد دائم لتنفيذ متطلبات الأمن القومي، مشيرًا إلى أن أي تحركات دفاعية ستتم ضمن الأطر الشرعية والدولية، مما يحصن مصر من أي انتقادات أو إدانات خارجية.

وتابع الخبير العسكري، أن محاولات إسرائيل تحريض الغرب ضد مصر تعكس حالة من الخوف والرعب من القوة المصرية، موضحًا أن الكيان الصهيوني يدرك تمامًا أن أي مواجهة عسكرية مع مصر ستكون عواقبها وخيمة وغير محسوبة العواقب.

وأكد أن إسرائيل لو شعرت بضعف في الجيش المصري لاستغلَّت ذلك لاستهداف مصر كهدف استراتيجي، لكن قوة الترسانة العسكرية المصرية وجاهزيتها جعلت الكيان الصهيوني يُراجع حساباته بشكل دائم.

وشدد الخبير العسكري اللواء عادل العمدة، على أن مصر ليست فقط قادرة على الدفاع عن نفسها، ولكنها قادرة أيضًا على فرض معادلات استراتيجية جديدة في المنطقة، تحمي مصالحها وتصعّد من قدراتها الردعية أمام أي تحديات أو تهديدات محتملة.