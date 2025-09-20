إعلان

السكة الحديد تُسيّر الرحلة الـ 18 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين -(صور)

08:19 م السبت 20 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    قطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
  • عرض 8 صورة
    قطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
  • عرض 8 صورة
    قطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
  • عرض 8 صورة
    قطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين (
  • عرض 8 صورة
    قطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين (8)
  • عرض 8 صورة
    قطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
  • عرض 8 صورة
    قطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صباح اليوم السبت، بتسيير الرحلة الثامنة عشر من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر ، ليصل إجمالي ما تم نقله حتى الآن نحو 17013 راكبًا سودانيًا.

ومن المنتظر أن يصل القطار محطة السد العالي الساعة 23:40 مساءً على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح اليوم التالى.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس / كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتقديم الدعم الكامل للأشقاء السودانيين العائدين طوعية إلى وطنهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطارات العودة الطوعية قطار السودانيين السكك الحديدية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزير الإسكان يكشف تفاصيل منح مهلة 6 أشهر لتقديم طلبات التنازل بالمدن الجديدة