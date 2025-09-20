وزير الثقافة ينعي الدكتور مجدي قناوي رئيس أكاديمية روما الأسبق

كتب- محمد شاكر:

نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الدكتور مجدي قناوي، أستاذ الجرافيك، والمدير الأسبق للأكاديمية المصرية في روما، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 82 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن الفنان حسن وصفي، نقيب التشكيليين بالإسكندرية، نبأ الوفاة، مؤكدًا أن قناوي ترك إرثًا فنيًا وأكاديميًا ثريًا أثرى الحركة التشكيلية في مصر والعالم العربي.

وكان الدكتور مجدي قناوي قد حصل على دبلوم المعهد العالي للطبعة الفنية في باربينو، المعقل الأوروبي لفن الجرافيك، كما شغل منصب مدير الأكاديمية المصرية للفنون في روما بين عامي 1995 و2000، حيث ساهم في تعزيز جسور التواصل الفني والثقافي بين مصر وأوروبا.

