يبدأ الاثنين ويشهد سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الخريف

كتب- محمد عبدالناصر:



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الاثنين المقبل يشهد البداية الرسمية لفصل الخريف، الذي يُعرف بفصل الانتقال من حرارة ورطوبة الصيف إلى أجواء أكثر اعتدالًا مصحوبة بالأمطار وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة.



وأوضحت منار غانم، في تصريحات أدلت بها إلى مصراوي، اليوم السبت، أن النصف الأول من الخريف سيحتفظ ببعض سمات الصيف، إذ قد تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة وموجات حارة محدودة، لكنها لن تصل إلى شدة موجات الصيف، أما النصف الثاني فيتميز بانخفاض الحرارة وزيادة فرص سقوط الأمطار.



وأكدت أن منخفضات جوية متوقعة خلال الموسم ستؤدي إلى حالات من عدم الاستقرار، قد تصاحبها عواصف رعدية وأمطار متفاوتة الشدة، مع بقاء كميات الأمطار حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.



وتابعت: يُعد الخريف موسم السيول خاصة في مناطق البحر الأحمر وبعض محافظات الصعيد، حيث تزداد احتمالات الأمطار الغزيرة على تلك المناطق.



وأشارت إلى أن الهيئة ستصدر بيانات وتحذيرات تفصيلية في حال حدوث أي تغيرات جوية كبيرة.



ويُوصف الخريف بأنه "سيد الفصول" لاعتدال أجوائه، إذ لا ترتفع أو تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، لكنه يظل موسمًا متقلبًا قد يشهد موجات حر متقطعة قبل أن تستقر الأجواء تدريجيًا مع اقتراب فصل الشتاء.



اقرأ أيضًا:



جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسطالعقار يربح من خفض الفائدة البنكية.. ارتفاع مرتقب في الأسعار وتحسن ملحوظ في مبيعات المطورين













