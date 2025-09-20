كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن استهلاك محطات توليد وإنتاج الكهرباء من المازوت تراجع إلى 17 ألف طن مازوت يوميًا خلال الفترة الحالية مقارنة بالأشهر الماضية التي شهدت ارتفاع درجات الحرارة حيث سجل الاستهلاك اليومي من المازوت 45 ألف طن يوميًا.

وقال المصدر في تصريحات إلى مصراوي، إن استهلاك محطات الكهرباء من المازوت خلال الربع الأول من 2025 سجل ارتفاعًا بنسبة 60% عن الربع الأول من العام الماضي 2024.

وأكد أن تراوح متوسط الاستهلاك اليومي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بين 20 و23 ألف طن مازوت يوميًا بإجمالي كميات بلغت 1.8 مليون طن مازوت مقارنة بمليون طن في الفترة المناظرة من العام الماضي بمتوسط تراوح بين 10 و11 ألف طن يوميًا نتيجة لتوافر الغاز الطبيعي بكميات معقولة.

وأشار المصدر، إلى أن الربع الأول من العام الحالي شهد ارتفاعًا كبيرًا في معدلات استهلاك المازوت نتيجة انخفاض كميات الغاز الموردة لمحطات الكهرباء وارتفاع كميات الوقود المكافئ الموردة يوميًا للمحطات التي بلغت 110 آلاف طن وقود مكافئ يوميًا بإجمالي 330 ألف طن وقود مكافئ خلال الربع الأول من 2025.

وشدد على أن الفرق بين الربع الأول من العام الحالي والماضي سجل بلغ نحو 500 ألف طن مازوت نتيجة خفض كميات الغاز الموردة لمحطات الكهرباء.

وقال إن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع قيمة دعم الكهرباء، أبرزها ارتفاع نسبة المكون المستورد من الغاز الطبيعي في خليط الغاز المستخدم لمحطات الكهرباء، بالإضافة للتعديل الأخير الذي طرأ على أسعار الغاز مؤخرًا محليًا أو عالميًا، مما يترتب عليه زيادة الدعم الموجه، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة ارتفاع الدعم من خلال إعادة هيكلة التعريفة من جديد.

اقرأ أيضاً:

أجواء حارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

"خطة النواب" تكشف عن موقف أسعار السلع حال تحريك المحروقات أكتوبر المقبل

بعد افتتاحه رسميًا.. ما هي خيارات مصر المطروحة للتعامل مع أزمة سد النهضة؟ خبير يكشف