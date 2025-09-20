نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة الأجنبية 2025.. كليات الشهادات الكندية
كتب- عمر صبري:
أعلن مكتب التنسيق، اليوم السبت، بيانًا بالحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة كندية لعام 2025، ضمن تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.
- طب القاهرة 412.410000
- طب الإسكندرية 395.870000
- طب عين شمس 394.960000
- طب أسنان عين شمس 375.370000
- العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 339.380000
- ألسن عين شمس 327.480000
