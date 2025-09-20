نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة الأجنبية 2025.. كليات الشهادات الكندية

كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب التنسيق، اليوم السبت، بيانًا بالحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة كندية لعام 2025، ضمن تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

- طب القاهرة 412.410000

- طب الإسكندرية 395.870000

- طب عين شمس 394.960000

- طب أسنان عين شمس 375.370000

- العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 339.380000

- ألسن عين شمس 327.480000

