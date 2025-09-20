وزير الزراعة يبحث مع نظيره الإيطالي تعزيز التعاون المشترك

كتب- محمد نصار:

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نظيره الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماع مجموعة عمل وزراء الزراعة لمجموعة العشرين، المنعقد بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

يأتي اللقاء في إطار حرص البلدين على توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في المجال الزراعي، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان أوجه التعاون القائم، حيث أُشير إلى أهمية الزيارة الأخيرة التي قام بها وزيرا الزراعة والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى إيطاليا، والتي هدفت إلى الاطلاع على التجربة الإيطالية في مجال التعاونيات الزراعية وإمكانية الاستفادة منها في مصر.

كما جرى التأكيد على الشراكة المثمرة مع معهد "سيام باري"، الذي يعد جسرًا للتعاون العلمي والبحثي، ويسهم في بناء قدرات الكوادر المصرية من خلال برامج تدريب متخصصة، بما يعزز تبادل الخبرات والمعرفة الفنية بين البلدين.

وأكد الوزير علاء فاروق، عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر بإيطاليا، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة المستدامة والبحث العلمي الزراعي، إلى جانب تفعيل التعاون في قطاع التعاونيات الزراعية، بما يخدم صغار المزارعين ويرفع كفاءة الإنتاج.

من جانبه، أشاد الوزير الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا، بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لتطوير القطاع الزراعي، خاصة من خلال المشروعات القومية الكبرى، مؤكدًا أن مصر تُعد شريكًا استراتيجيًا لإيطاليا في منطقة البحر المتوسط.

اقرأ أيضاً:

أجواء حارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

"خطة النواب" تكشف عن موقف أسعار السلع حال تحريك المحروقات أكتوبر المقبل

بعد افتتاحه رسميًا.. ما هي خيارات مصر المطروحة للتعامل مع أزمة سد النهضة؟ خبير يكشف