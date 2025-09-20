إعلامي يشعل النار في لسانه على الهواء ليكشف زيف خرافة "البشعة"

كتب- حسن مرسي:

أشعل الإعلامي مصعب العباسي النار في لسانه على الهواء مباشرة باستخدام عود ثقاب، بهدف تفنيد ما يُعرف بـ"البشعة"، وهي ممارسة شعبية تُستخدم في بعض مناطق الصعيد.

وأوضح العباسي خلال برنامجه "علامة استفهام" أن البشعة هي أداة ساخنة توضع على لسان الشخص، زاعمًا أنها تكشف عن الصدق من الكذب.

وشدد على أن الأمر لا يتعدى كونه حيلة نفسية لا أساس لها من الصحة، وأن الشخص الصادق لا يخشاها، مشددًا على أن هذه العادة لا تستند لأي تعاليم دينية.

من جانبه، أكد الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، أن "البشعة" جزء من عادات شعبية تخالف تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية.

وأشار إلى وجود عادات أخرى مماثلة في الصعيد، مثل تعليق المسامير على شجرة لـ"حل المشكلات"، وهي ممارسات لا تمت للدين بصلة.