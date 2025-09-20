بيان عاجل من الأرصاد بشأن سقوط أمطار على هذه المناطق

كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة حلقة نقاشية بعنوان "تنفيذ أنشطة المجلس في ضوء وضع مصر في المؤشرات الدولية وتمكين المرأة " بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس وعضوات وأعضاء المجلس وقياداته وامتدت على مدار يومين.

وأكدت المستشارة أمل عمار، على أن الحلقة النقاشية هدفت الي عرض نتائج المؤشرات المرتبطة بالمساواة بين الجنسين من تقدم يستحق الإشادة وتحديات تتطلب العمل الجاد والمضاعف لمواجهتها تنفيذا للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فضلًا عن مناقشة سبل تطوير العمل عبر تعميق الفهم المشترك وتوحيد الرؤى علاوة على عرض ترتيب مصر في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين و الإطار الإستراتيجى للمجلس وإنجازاته خلال العام الماضي ومناقشة توصيات تطوير العمل خلال الفترة المقبلة.

وقدم الدكتور ماجد عثمان عرضا حول مؤشرات تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وأشار إلى المؤشرات الإحصائية و كيفية قياسها كما تحدث عن مرصد المرأة المصرية وتأثيره و ما تحقق منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية٢٠٣٠ وترتيب مصر في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين وأكد على أهمية تطوير منظومة المتابعة والتقييم.

وتحدث محمد الأتربي عن القطاع المصرفي وأهميته كمحرك رئيس للاقتصاد المصري مشدداً على دوره في تمكين المرأة من خلال برامج التمويل والتدريب مؤكدا أن ‎المرأة هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام ولهذا يضع البنك الأهلي المصري تمكين المرأة في قلب استراتيجية للشمول المالي مؤكدًا أن البنك الأهلي لديه اكثر من 8.7 مليون عميلة أي ما يقارب 40% من قاعدة عملائه ونستهدف رفع هذه النسبة بشكل أكبر عبر منتجات وخدمات مصممة خصيصًا لاحتياجات المرأة المصرية مشيرا إلي اطلاق البنك لمبادرات مثل Women Rise ومشروع الأسرة المصرية وشراكات مع المجلس والبرنامج ‎ الغذائي العالمي لتعزيز قدرة السيدات على الوصول إلى التمويل وبناء مشروعاتهن الخاصة مؤكدا أن‎ المرحلة القادمة ستركز على الرقمنة والتحويلات حيث نعمل على تطوير منتجات رقمية مخصصة للمرأة متلقية الحوالات وتوسيع برامج التثقيف المالي للوصول إلى كل سيدة في القرى والمناطق الريفية.

وقدمت الدكتورة سوزان القليني عرضًا حول عشر سنوات من الريادة المرصد الإعلامي للمرأة نموذجا مصرياً رائدا حيث أكدت على أن المرصد الإعلامي للمرأة هو أول مرصد إعلامي حكومي متخصص في صورة المرأة تأسس عام 2016 وأشارت إلى منهجية عمله والشراكات الأكاديمية وأهم الإنجازات وتأثيرها على متخذي القرار.

فيما عرضت ماري لويس خطة عمل لجنة المرأة الريفية، وأشارت إلى مشروع التمكين الاقتصادية للمرأة الريفية وهو مبادرة إعادة تدوير المخلفات الزراعية إلى سماد عضوي وهى مبادرة قومية لتنفيذ المشروع على مستوى 27 محافظة ثم عرضت أهداف المشروع ومراحل التنفيذ والدعم والشراكات والنتائج المتوقعة.

واستعرض المهندس عمرو سليمان مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي "تحويشة" والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع البنك المركزي وعدد من شركاء التنمية مشيراً إلى أن المجلس شرع منذ سنوات في رقمنة نموذج عمل مجموعات الإدخار والإقراض الكلاسيكي وأوضح أن مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي والتي تندرج تحت مظلة الشمول المالي للمرأة تستهدف شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديا وماليا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية وكذلك رفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة آلية عمل مجموعات الإدخار والإقراض.

وأضاف أنه لتحقيق تلك الأهداف يتم تكوين مجموعات إدخارية بداخل القرى المستهدفة وإصدار كروت "ميزة" لهن لشمولهن ماليا ودمجهن بالنظام المصرفي الرسمي مستعرضاً طريقة عمل البرنامج والخطوات التي يتم تطبيقها لمساعدة السيدات للانضمام إلى المجموعة.

فيما تحدثت الدكتورة أماني عصفور عن الإعلان الرسمي حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا والذى تم اعتماده من قمة الإتحاد الأفريقي 2004 وعرضت التحديات الرئيسية للفجوة بين الجنسين وذكرت المرجعيات الرئيسية وكيفية التغلب عليها وأكدت على أهمية تدريب الموظفين المسؤولين على اعداد التقارير خاصة تقارير المؤشرات.

وتحدثت الدكتورة سلمى دوارة عن جهود لجنة الصحة والسكان بالمجلس فى التعريف بالمبادرات الرئاسية الخاصة بصحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي وصحة المرأة في سن الإنجاب والمرأة العاملة والمسنة والوقاية من امراض القلب واهمية التغذية السليمة والتوعية بخطورة التدخين وأضرار الولادة القصرية غير المبررة طبياً وضرورة رفع الوعى بتغيير مفاهيم المجتمع عن الولادة الطبيعية ودور المجلس في ذلك عبر جهود لجنة الصحة والسكان والتنشئة المتوازنة وفى اطار التعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وعرضت الدكتورة ماريان عازر خطة المحاور الثلاثة التى تعمل عليها لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني بالمجلس واستعرضت الرؤية العامة للجنة وأهداف هذه المحاور وأبرزها تعزيز مشاركة المرأة في مجالات البحث العلمي المختلفة، ودعمها في تطوير ابتكارات وحلول تكنولوجية تسهم في حل مشكلات المجتمع و تشجيع ريادة الأعمال بما يتماشى مع خطة الدولة.

إلى جانب توفير بيئة محفزة للبحث العلمي تتماشى مع احتياجات المجتمع كذلك حماية المراة رقميا ونشر الوعي الإلكتروني بين النساء و تعزيز الأمان السيبراني للمرأة ودعم المراة في مجال التكنولوجيا كما عرضت الأنشطة الخاصة بكل محور والفئات المستهدفة والجهات المشاركة فى التنفيذ

وشارك بالمناقشات التي أثرت الحلقة النقاشية السادة أعضاء وعضوات المجلس الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس الأستاذة نيفين جامع الدكتورة إيناس عبد الدايم السفيرة وفاء بسيم الأستاذة ليلى سالم الدكتورة رشا مهدي الدكتور عصام العدوي المهندسة سارة البطوطى الأستاذة زينة توكل الدكتورة ميادة عبد القادر المهندسة هدى منصور المهندسة ميرنا عارف الدكتورة شريفة شريف الأستاذة داليا إبراهيم والمستشارة ماريان قلدس

ودارت أهم المناقشات حول المقترحات الخاصة بتطوير منظومة المتابعة والتقييم فيما يخص ترتيب مصر في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين، والتي تتضمن التمكين الإقتصادي للمرأة ومنها بناء القدرات والمهارات المطلوبة لمشاركة المرأة بقوة في مهن المستقبل وتنمية إقتصاد الرعاية لزيادة فرص تشغيل الإناث كما تطرقت المداخلات إلى أضرار الولادة القيصرية غير المبررة طبياً والصحة الإنجابية وتأثيرها على التمكين الاقتصادى للمرأة والتعريف بالقطاع المصرفى واهمية دوره في تمكين المرأة.

كما تضمنت الحلقة النقاشية عروضا تقديمية حول برامج الشمول المالي والتثقيف المالي وريادة الأعمال ودور الإدارة العامة للإعلام في ضوء الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 علاوة على عروض حول دور مركز تنمية مهارات المرأة ومكتب شكاوى المرأة.

وقد شارك بالحضور كل من إيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس المستشار محمد عافية المستشار محمد سويدان مستشارا المجلس و من الأمانة العامة للمجلس كل من المهندسة جيهان توفيق رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب رئاسة المجلس والأستاذة نهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية للجان والفروع والأستاذة عزة عبد الحى المديرة العامة للإدارة العامة للإعلام والأستاذة داليا حمدي المديرة العامة للإدارة العامة للفروع والدكتورة شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للإستراتيجية والأستاذة وسام كرم المديرة العامة للإدارة العامة للشئون المالية والأستاذة داليا سعيد المديرة العامة للسكرتارية التنفيذية ومنسقة برنامجي ريادة الأعمال والتثقيف المالي والأستاذة مى محمود المديرة العامة لتنمية المهارات الأستاذة داليا حمدى مدير عام شؤون الفروع، الاستاذة اية الضبع مدير عام الشؤون القانونية، الأستاذة ياسمين زكريا مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية والأستاذة أمل توفيق المديرة العامة لمكتب شكاوى المرأة والأستاذة شيرويت إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي والأستاذة نشوى مصطفى القائم بأعمال المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي والأستاذة ايزيس محمود مسؤولة التنمية والتثقيف.