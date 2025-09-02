إعلان

البابا تواضروس يستقبل رئيس نادي القضاة بالمقر البابوي في القاهرة

02:47 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

البابا تواضروس الثاني

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم الثلاثاء، في المقر البابوي بالقاهرة، المستشار أبو الحسين قايد، رئيس نادي قضاة مصر.

وبحسب بيان، وخلال اللقاء دار الحديث حول الكنيسة القبطية الوطنية الأصيلة ودورها الروحي والمجتمعي بعيدًا عن العمل السياسي، كما تناول الحوار أهمية القضاء المصري ودوره المحوري في تحقيق العدالة وترسيخ الاستقرار في المجتمع.

البابا تواضروس الثاني رئيس نادي القضاة المستشار أبو الحسين قايد
