التنمية المحلية: جار ترشيح 3 مدن جديدة للانضمام لليونسكو

كتب- محمد نصار:

التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتورة نوريا سانز، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة والسودان، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور السفير حسام القاويش، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والدكتورة نجلاء العادلي، المشرف على الإدارة العامة للتعاون الدولي والاتفاقيات، والدكتور محمد الحارتي، عضو الإدارة العامة للعلاقات الدولية، وأحمد صابر سكنة، مستشار مكتب اليونسكو الإقليمي للقاهرة والسودان للمشروعات القطاعية.

شهد اللقاء مناقشة سبل التعاون بين وزارة التنمية المحلية ومنظمة اليونسكو في عدد من المجالات محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها وضع خطط التكيف الوطنية لعدد من المحافظات، حيث وجّهت الدكتورة منال عوض، بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من تلك الخطط والبدء في مراحل التنفيذ بعد تحديد المحافظات ذات الأولوية على غرار ما تم في عدد من المحافظات خلال الفترة الماضية.

كما ناقشت منال عوض، ومديرة المكتب الإقليمي للمنظمة، آخر مستجدات التعاون في تنفيذ مبادرة مدن التعلم بعد انضمام 7 مدن مصرية لعضوية الشبكة الدولية لمدن التعلم التابعة لليونسكو وجار اختيار 3 مدن جديدة من قبل اللجنة الوطنية المصرية المعنية لترشيحها على مستوى الشبكة الدولية بالمنظمة والعمل على تشجيع المحافظات المصرية على المشاركة خلال المرحلة القادمة.

وناقشت وزيرة التنمية المحلية مع مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو، إمكانية التعاون أيضًا في إعلان مدن بيئية على مستوى المحافظات مثل الغردقة وشرم الشيخ، وإمكانية ربط هذه المدن بأطلس المدن المصرية التفاعلي الذي أطلقته وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع بعض الجهات الدولية وتحت رعاية رئيس الوزراء.

وشهد الاجتماع مناقشة التنسيق الجاري بين الجانبين لانضمام عدد من المدن المصرية إلى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة والتي تضم حوالي 55 مدينة على مستوى العالم، حيث تهتم تلك الشبكة بالمكانة التي توليها المدن للثقافة والإبداع في استراتيجياتها الإنمائية وبالممارسات المبتكرة التي تعتمدها في التخطيط الحضري.

من جانبها، أكدت مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة، أهمية التعاون مع وزارة التنمية المحلية واستكمال التعاون في الأنشطة المشتركة، وإمكانية دعم المنظمة للوزارة في وضع خطط التكيف الوطنية للمحافظات المختلفة، مشيرة إلى حرص منظمة اليونسكو على التعاون مع وزارة التنمية المحلية في إعلان مدن بيئية مثل الغردقة وشرم الشيخ، والعمل على إعلان مدن أخرى وتقديم الدعم اللازم والتنسيق المطلوب في جميع ملفات العمل المشتركة بين الجانبين.

