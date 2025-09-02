البيئة تستعد لإعلان أول محمية جيولوجية بالفيوم بالتعاون مع اليونسكو

كتب- محمد نصار:

التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، مع الدكتورة نوريا سانز، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة والسودان، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون المشترك في عدد من المجالات البيئية.

حضر اللقاء الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والسفير روؤف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي، والدكتور تامر كمال، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي، وأحمد صابر، مستشار مكتب اليونسكو الإقليمي للقاهرة والسودان للمشروعات القطاعية.

وناقشت الدكتورة منال عوض مع المديرة الإقليمية بمكتب اليونسكو بالقاهرة، التعاون الممتد مع وزارة البيئة في برامج اليونسكو الجارية بشأن الحفاظ على التنوع البيولوجي، مثل الحدائق الوطنية المحمية، ومواقع التراث الطبيعي العالمي مثل وادي الحيتان، وقد تعاونت وزارة البيئة مع منظمة اليونسكو في مصر بشكل فعال لإنشاء وإدارة مجموعة محميات المحيط الحيوي بما في ذلك وادي العلاقي والعميد والواحات مثل سانت كاترين ووداي الحيتان بهدف حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية.

وأكدت منال عوض، أنه يتم حاليًا التعاون نحو إعلان أول محمية جيولوجية في مصر بمنطقة الفيوم من خلال تقديم الدعم الفني وبناء القدرات للمجتمعات المحلية، حيث تم تشكيل مجموعة عمل من جامعة القاهرة وجهاز شئون البيئة لوضع معايير إعلان المحمية، إلى جانب التعاون المستقبلي لإعلان مناطق محمية بحرية كمتنزهات وطنية بحرية (National Parks)، والعمل على إعلان سانت كاترين كمحميّة ثقافية.

وقد تلقت الدكتورة منال عوض، الدعوة من الدكتورة نوريا سانز، لمشاركة مصر في الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي لمحميات المحيط الحيوي الذي سيعقد في الصين في الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري، لتحديد أولويات الصون ووضع خطة عمل عالمية للسنوات العشر القادمة لمناطق المحيط الحيوي المحمية التابعة لليونسكو في 136 دولة ومساهمتها في التنوع البيولوجي العالمي وأجندة التنمية المستدامة وتوحيد الجهود مع إطارات العمل الرئيسية مثل الإطار العالمي للتنوع البيولوجي واتفاق باريس لتغير المناخ.

من جانبها، أكدت المديرة الإقليمية لمكتب اليونسكو بالقاهرة، أهمية العلاقة مع وزارة البيئة المصرية، واستكمال التعاون في الأنشطة المشتركة، مشددة على أهمية مشاركة مصر في مؤتمر محميات المحيط الحيوي بالصين، كمنصة مهمة لتلاقي ما يقرب من 3 آلاف من الخبراء والوفود حول العالم، وباعتبار مصر جزء من شبكة محميات المحيط الحيوي العالمية ولديها المقومات لإعلان المزيد منها، مما يتيح الفرصة لعرض التجربة المصرية.

كما أشارت د. نوريا، إلى الدور المهم الذي لعبته مصر في دعم الدبلوماسية البيئية خاصة مع استضافة مؤتمر المناخ COP27، مما يشجع على التعاون مع مصر في إعداد رؤية عربية لتنفيذ الحلول التي ستقدمها اليونسكو بناءً على مخرجات مؤتمر محميات المحيط الحيوي، مع الحرص على تعزيز التعاون الثنائي في تنفيذ برنامج اليونسكو المعني بالجيوبارك (المتنزهات الجيولوجية) على المستوى الوطني من خلال المحافظات والمجتمعات المحلية، وأيضًا دعم مصر في استضافة مؤتمر اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث في ديسمبر المقبل.