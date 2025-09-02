سحب على القاهرة وأجواء حارة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر وحتى الأحد 7 سبتمبر 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر وشبورة مائية من 8:4 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأشارت الأرصاد أن إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة تزيد من الإحساس بالحرارة بمعدل 4.2 درجات ونشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء مما يعمل على تلطيف الأجواء .

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من غدا الأربعاء 3 سبتمبر وحتى الأحد 7 سبتمبر ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

