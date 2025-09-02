كتب- نشأت علي:

عقد الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري، اجتماعًا موسعًا مع لجنة تلقى طلبات الترشح واختيار مرشحي الحزب لانتخابات مجلس النواب 2025، استعرض خلاله تقريرا مفصلا قدمه النائب معتز محمد محمود نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة اختيار المرشحين، حول نتائج المقابلات واللقاءات التى أجرتها اللجنة مع عدد من الراغبين في الترشح.

حضر الاجتماع النائب السابق خالد عبدالعزيز شعبان أمين لجنة الانتخابات بالحزب، والدكتور حسام يونس رئيس لجنة الصحة ود. محمد زكريا إمام أمين لجنة الاتصال السياسي، والكاتب الصحفي محمد صلاح أمين الإعلام.

وخلال الاجتماع، أكد النائب معتز محمد محمود أن اللجنة شارفت على الانتهاء من إعداد الخريطة الانتخابية الكاملة لمرشحي الحزب على المقاعد الفردية، مشيرا إلى أن الحزب يتجه نحو المنافسة بقوة على أكبر عدد من الدوائر، في إطار استراتيجية تستهدف توسيع قاعدة تمثيل الحزب داخل البرلمان.

وأوضح أن لجنة اختيار المرشحين تلتزم بمعايير صارمة تقوم على الشفافية، النزاهة، والكفاءة، وذلك بما يتماشى مع المبادئ التى أقرّها الحزب لضمان اختيار العناصر الأقدر على تمثيل المواطنين والتعبير عن قضاياهم تحت قبة البرلمان.

وأشار النائب معتز محمود إلى أن اللجنة حرصت على الدفع بمرشحين يتمتعون بثقل سياسي، وشعبية جماهيرية حقيقية، وقدرة على الحشد والعمل الميداني، في الدوائر، مؤكدًا في الوقت ذاته الجاهزية الكاملة لكوادر الحزب وقواعده التنظيمية لدعم المرشحين خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.

كما أكد معتز محمود أن هناك تنسيقا متواصلا وعلى أعلى مستوى مع مختلف الأحزاب المشاركة في التحالف الوطني، بهدف ضمان خروج الانتخابات في صورة مشرفة تعكس النضج السياسي، وتعزز الثقة في المسار الديمقراطي، بما يليق بمكانة الدولة المصرية إقليميا ودوليا.

يذكر أن لجنة الانتخابات قد عقدت اجتماعا اليوم مع عدد من مرشحي الحزب بعدد من الدوائر.