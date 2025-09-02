كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

علق أحمد عبدالقادر ميدو رئيس اتحاد شباب مصر في الخارج، عقب الإفراج عنه من قبل السلطات البريطانية بعد تصديه لمحاولات الاعتداء على السفارة المصرية في لندن.

نشر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، منشورًا على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك لتوضيح كل ما يتعلق بتراخيص آبار المياه الجوفية وفرض عقوبات جديدة على المخالفين

كشف المهندس طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، عن تراجع ملموس في أسعار الدواجن واللحوم، مؤكدًا أن هذا الانخفاض وصل إلى ما يتعدى 30% في منافذ الوزارة.

كشف الدكتور محمد جبران، وزير العمل، عن انتهاء الوزارة من إعداد اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل الجديد، مؤكدًا أن هذه اللوائح ستصدر خلال أسبوع على الأكثر.

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، مساء اليوم، بزيارة مفاجئة إلى مستشفى الهرم التخصصي بمحافظة الجيزة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.