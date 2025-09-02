حدث منتصف الليل| أول تعليق من ميدو عقب الإفراج عنه في بريطانيا.. وتراجع 30% في أسعار الدواجن واللحوم
كتب- عمرو صالح:
شهدت ليلة الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
عقب الإفراج عنه في بريطانيا.. أول تعليق من أحمد عبدالقادر ميدو رئيس اتحاد شباب مصر يالخارج
علق أحمد عبدالقادر ميدو رئيس اتحاد شباب مصر في الخارج، عقب الإفراج عنه من قبل السلطات البريطانية بعد تصديه لمحاولات الاعتداء على السفارة المصرية في لندن.
عقوبات جديدة للمخالفين.. وزير الري يكشف الأمور المتعلقة بتراخيص آبار المياه الجوفية
نشر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، منشورًا على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك لتوضيح كل ما يتعلق بتراخيص آبار المياه الجوفية وفرض عقوبات جديدة على المخالفين
الزراعة: أسعار الدواجن واللحوم تتراجع 30% وجهود مستمرة لضبط الأسواق
كشف المهندس طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، عن تراجع ملموس في أسعار الدواجن واللحوم، مؤكدًا أن هذا الانخفاض وصل إلى ما يتعدى 30% في منافذ الوزارة.
وزير العمل: إصدار لوائح القانون الجديد خلال أسبوع
كشف الدكتور محمد جبران، وزير العمل، عن انتهاء الوزارة من إعداد اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل الجديد، مؤكدًا أن هذه اللوائح ستصدر خلال أسبوع على الأكثر.
جولة مفاجئة لوزير الصحة بمستشفى الهرم.. توجيه بزيادة الأطباء وإنهاء عقود النظافة والأمن
أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، مساء اليوم، بزيارة مفاجئة إلى مستشفى الهرم التخصصي بمحافظة الجيزة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
