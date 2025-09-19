إعلان

تفاصيل لقاء عمرو موسى بسفير الدنمارك بالقاهرة

11:37 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

لقاء عمرو موسى بسفير الدنمارك بالقاهرة

كتب- عمرو صالح:

استقبل عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق سفير مملكة الدنمارك لدى مصر لارس بو مولر وذلك بمقر مكتبه بالقاهرة.

وبحسب البيان شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في غزة وإرث مصر ودورها الراهن في المنطقة بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الداخلية.

وأعرب السفير مولر عن تقديره للخبرة الدبلوماسية والسياسية التي يتمتع بها السيد عمرو موسى خلال فترة توليه وزارة الخارجية ومنصبه كأمين عام لجامعة الدول العربية مؤكدا دوره المستمر كصوت مؤثر وفعال في الساحة العامة.

عمرو موسى سفير الدنمارك لارس بو مولر
