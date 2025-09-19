"أطباء الجيزة" تكرم استشاري تخدير باحتفالية "يوم الطبيب 2025"

(مصراوي):

كرمت نقابة أطباء الجيزة، خلال احتفالية "يوم الطبيب" 2025 عددًا من أساتذة الطب ورواد المهنة، بحضور الدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق، ورئيس مؤتمر صحة أفريقيا، والدكتور أحمد حسانين نقيب أطباء الجيزة، والأمين العام لنقابة أطباء الجيزة الدكتور سيد الطويل.

وكان من أبرز المكرمين الدكتور قرني عبدالستار استشاري التخدير وعلاج الألم، وذلك تقديرًا لمسيرته المشرفة لخدمة قطاع الطب في مصر، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بنقابة أطباء الجيزة..

وجاء الحفل بحضور عددًا من الأطباء الذين بلغوا السن القانونية للمعاش والأطباء الحاصلين على شهادة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه أو الزمالة المصرية خلال عام - 2025، وجاء تكريم الدكتور قرني عبد الستار وذلك تقديراً لمسيرته الحافلة بالعطاء والتفاني، ولتاريخه المتميز الذي قدم فيه الكثير والكثير من العلم والخبرة فى قطاع الطب في مصر، وكذلك لجهوده فى تأسيس صندوق دعم الأطباء الذين بلغوا السن القانونية للمعاش.

وقال الدكتور قرني عبدالستار، خلال كلمته أن رسالته في الحياة تتمثل في تقديم خدمة طبية ميسرة ومتميزة لجميع فئات المجتمع، وأنه قام بتطبيق هذه الرسالة من خلال مستشفى الزهراء التخصصي بالعياط في الجيزة، ومجموعة مراكز الزهور الطبي بالعمرانية والعياط، مشيرًا إلى أنه يتحمل تأخر إجراءات التأمين الصحي، ويسعى قدر المستطاع لعدم تحمل المريض أي مقابل مادي نظير حصوله على العلاج، من أجل خدمة أبناء الوطن من المحتاجين.

وأوضح، أنه رغم ما يواجهه من تحديات تتعلق بتأخير سداد مستحقات التأمين الصحي أو نقص المبالغ بسبب الإجراءات، فإنه حريص على توفير خدمة طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة، وهو ما يؤكد تقييم المختصين في المجال، مضيفا أن نسبة الخطأ في المستشفى باتت قريبة من الصفر، بعد رحلة طويلة من التطوير والتحديث لمنع أي أخطاء طبية قد تحدث.

وأشار قرني عبد الستار، إلى أن مصر تحتاج إلى هذه الجهود من أبنائها من أجل المساهمة في تحقيق التنمية، خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى ما تواجهه الدولة من تحديات إقليمية ودولية صعبة، تتطلب توحيد الجهود وتكاتف أبنائها الأوفياء، مشيدا بما حققه الرئيس السيسي من إنجازات في تحقيق الأمن والأمان والحفاظ على الاستقرار وسط الأوضاع المضطربة في المنطقة.