العام الدراسي الجديد.. نصائح من الأرصاد للطلاب

كتب محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة "طقس أول أسبوع في الدراسة"، مشيرة إلى أن البلاد ستظل تحت تأثير امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا خاصة يومي السبت والأحد.

وقدمت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عددًا من النصائح للطلاب والمواطنين بشأن طقس أول أسبوع في العام الدراسي الجديد 2025-2026، ومنها:

- متابعة النشرات الجوية بشكل يومي لتحديد نوع الملابس المناسبة للطلاب.

- الاستمرار في ارتداء الملابس الصيفية حتى منتصف أكتوبر.

- بدء ارتداء جاكت خفيف بعد انخفاض درجات الحرارة في النصف الثاني من أكتوبر.

- القيادة بهدوء أثناء الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر.

- تجنب الأنشطة البحرية وقت اضطراب الملاحة.

وأوضحت "غانم" أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستظهر خلال فترات الصباح الباكر وتحجب جزءًا من أشعة الشمس، لتسود أجواء معتدلة نسبيًا في الصباح، ثم تتلاشى السحب تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار لتزداد فترات سطوع الشمس، بينما تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 32 و33 درجة مئوية.

وأضافت أن الطقس سيكون حارًا رطبًا نهارًا، يميل للاعتدال ليلًا، مع أجواء مائلة للحرارة في أول الليل ومعتدلة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر.

وأشارت إلى أن يوم السبت سيشهد استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على بعض مناطق الساحل الشمالي الغربي مثل مطروح والعلمين والإسكندرية، مع فرص ضعيفة لامتداد الأمطار لباقي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، واحتمالية ضعيفة جدًا لوصولها إلى مناطق من جنوب الوجه البحري أو القاهرة الكبرى.

ولفتت إلى أن باقي أيام الأسبوع ستشهد استقرارًا نسبيًا في الأحوال الجوية على أغلب المحافظات، مع متوسط درجات حرارة يتراوح ما بين 33 و34 درجة مئوية، مصحوبة بارتفاع نسبي في نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة.

وحذرت "غانم" من استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية غدًا السبت بالبحر المتوسط وخليج السويس، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين وثلاثة أمتار، مؤكدة ضرورة تجنب الأنشطة البحرية خلال فترة الاضطراب واتباع تعليمات السلامة البحرية.

كما نبهت إلى تكون شبورة مائية في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، مما يستدعي القيادة بهدوء وحذر.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأسبوع المقبل سيكون أقرب إلى الأجواء الخريفية، خاصة مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة صباحًا، مشددة على أهمية متابعة النشرات الجوية اليومية نظرًا لطبيعة الفترة الانتقالية التي تشهد تغيرات سريعة في الأحوال الجوية وفروق واضحة بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.

وأشارت إلى أن فصل الخريف يبدأ رسميًا يوم الاثنين المقبل 22 سبتمبر 2025.

اقرأ أيضًا:

وزير الأوقاف لمصراوي: نرصد عمل أئمة في مِهن لا تليق.. وتحسين أحوالهم أولوية قصوى

الأرصاد: أمطار على هذه المناطق خلال الساعات المقبلة