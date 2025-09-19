موعد الإجازة الرسمية المتبقية خلال 2025

كتب- محمد أبو بكر:

تشكل مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2025 محور اهتمام كبير لدى ملايين الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص.

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر 2025

طبقًا للخريطة الزمنية للإجازات الرسمية، فإن موعد الإجازة المقبلة والمتبقية في 2025 ستكون عطلة السادس من أكتوبر 2025، والتي توافق ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر يحصل عليها جميع العاملين في القطاعين العام والخاص.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص

تأتي عطلة 6 أكتوبر هذا العام يوم الاثنين، حيث يحصل الموظفون على يوم كامل إجازة رسمية احتفالًا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر عام 1973، وتُعتبر هذه المناسبة آخر إجازة رسمية خلال عام 2025

عدد أيام العطلات الأسبوعية في سبتمبر 2025

يستفيد الموظفون خلال المتبقي من شهر سبتمبر 2025 من 3 أيام عطلة أسبوعية ثابتة، موزعة على أيام الجمعة والسبت، وجاءت على النحو التالي:

الجمعة 19 سبتمبر 2025

السبت 20 سبتمبر 2025

الجمعة 26 سبتمبر 2025

السبت 27 سبتمبر 2025

