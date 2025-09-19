وزير الأوقاف السابق يوجه رسائل للرئيس السيسي.. ماذا قال؟

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن مواقفه الداعمة للأمة العربية.

وقال جمعة في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك":"سيادة الرئيس: سر على بركة الله فالشعب المصري على قلب رجل واحد خلف في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وعلى كرامة الأمة العربية ورفض المساس بسيادة دولها، والدعوة إلى توحيد الصف العربي واتخاذ موقف عربي موحد تجاه التعنت الإسرائيلي".

وتابع وزير الأوقاف السابق موجها حديثه للرئيس السيسي:"نحيي موقفكم الداعم لدولة قطر الشقيقة، وموقفكم الثابت والشجاع في وأد محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، برفض موضوع التهجير جملة وتفصيلا، بصفة عامة سواء من خلال معبر رفح الذي اعتبرتموه خطا أحمر أم من طريق كان بحرا أو جوا، رفضا قاطعا، حيث إن التهجير يعني تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما لا تقبل به مصر، التي تؤكد دائما بقيادتكم الحكيمة أنه لا أمن لإسرائيل ولا سلام بالمنطقة إلا بحل عادل وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل الرابع من حزيران ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشريف".

وأوضج:"سيادة الرئيس: لا يسعنا سوى أن نشكركم على هذه المواقف الوطنية المشرفة ونقول لكم: سر على بركة الله ونحن خلفك ونثق كل الثقة في حكمتكم وحسن قيادتكم وتقديركم للأمور".

