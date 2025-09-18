توفيق عكاشة يحتفل بخطوبة نجله في حفل عائلي - صور

عميد قصر العيني: 80% نسبة الوفيات الناتجة عن السكتة الدماغية في الدول الأقل

كتب- محمد أبو بكر:

احتفل الإعلامي توفيق عكاشة، بخطوبة نجله إبراهيم، الحاصل على بكالوريوس إعلام، على الدكتورة نوران البنا، الصيدلانية بمستشفى حميات الزقازيق.

عُقد الحفل في أجواء عائلية، اقتصر حضورها على أسرة العريس وأسرة العروس.

وتبادل الحضور من العائلتين التهاني والتبريكات للعروسين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة ومستقبلًا موفقًا.

