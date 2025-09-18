إعلان

توفيق عكاشة يحتفل بخطوبة نجله في حفل عائلي - صور

04:59 م الخميس 18 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    توفيق عكاشة يحتفل بخطوبة نجله
  • عرض 3 صورة
    توفيق عكاشة يحتفل بخطوبة نجله
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

احتفل الإعلامي توفيق عكاشة، بخطوبة نجله إبراهيم، الحاصل على بكالوريوس إعلام، على الدكتورة نوران البنا، الصيدلانية بمستشفى حميات الزقازيق.

عُقد الحفل في أجواء عائلية، اقتصر حضورها على أسرة العريس وأسرة العروس.

وتبادل الحضور من العائلتين التهاني والتبريكات للعروسين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة ومستقبلًا موفقًا.

اقرأ أيضًا:

فتح اشتراكات السكة الحديد للطلاب على 3 أنواع من القطارات - تعرف على الضوابط

4 حالات لا يعاقب عليها القانون حال انتفاء المسئؤلية الطبية

إنتاج 9 ملايين هاتف محمول محليًا.. وزير الاتصالات: سنبدأ التصدير بكميات كبيرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توفيق عكاشة حفل عائلي خطوبة نجل توفيق عكاشة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون