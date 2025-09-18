كتب- عمر صبري:

انطلقت بالقاهرة فعاليات المؤتمر الدولي المصري الثامن للسكتة الدماغية، بالتزامن مع المؤتمر العاشر لمنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للسكتة الدماغية (MENASO)، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ينظم المؤتمر فرع السكتة الدماغية بالجمعية المصرية للأعصاب والطب النفسي وجراحة المخ والأعصاب، بالتعاون مع منظمة MENASO، ويُعد من أبرز الفعاليات الطبية المتخصصة في هذا المجال على مستوى المنطقة.

شملت فعاليات المؤتمر 5 ورش عمل متخصصة عُقدت في اليوم الأول، تلتها جلسات علمية مكثفة على مدار يومي 18 و19 نوفمبر، بواقع 11 جلسة في اليوم الأول و5 جلسات في اليوم الثاني.

وقال الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس الشبكة القومية للسكتة الدماغية ورئيس شعبة السكتة الدماغية بالجمعية المصرية للأعصاب: "ما نشهده اليوم بعد 11 عاماً من تأسيس الجمعية المصرية للسكتة الدماغية يعكس خطوات جادة في علاج هذا المرض، رغم التحديات الكبيرة، إذ تصل نسبة الوفيات الناتجة عن السكتة الدماغية إلى نحو 80% في الدول والمناطق الأقل دخلاً".

وأضاف صلاح خلال كلمته في الافتتاح أن الجهود المبذولة طوال 11 عاماً تؤكد وجود تقدم، لكن ما زال الطريق طويلاً أمام استكمال المنظومة. وأوضح أن علاج السكتة الدماغية يتطلب إيثارًا وتعاونًا بخلاف كثير من التخصصات الطبية الأخرى، مشيرًا إلى أن ما يحدث اليوم يعكس إيمانًا بوجود حراك طبي وعلمي داخل الجامعات المصرية.

وتابع عميد قصر العيني أن هناك تحديات أخرى، أبرزها أن 20% من مصابي السكتة الدماغية من الفئات العمرية الصغيرة، بينما تبلغ نسبة الإصابة بين من هم فوق الخمسين عامًا في مصر أكثر من 12%. وأكد أن إطلاق الشبكة القومية للسكتة الدماغية جاء لخدمة المريض المصري، ودعم الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية.

واستطرد: "أجرينا تحليلًا رباعيًا أظهر أن لدينا خبرات متميزة في إنشاء وتشغيل وحدات السكتة الدماغية، إلا أن أكثر من 60% من المرضى لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على العلاج المناسب".

