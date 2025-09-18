كتب- محمد سامي:

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة ميزوها اليابانية للتعاون في مجال تصميم واختبار وتصنيع محطات توليد المياه من الهواء بقدرة 500 لتر يوميًا من المياه الصالحة للشرب، وذلك بإحدى الشركات التابعة للوزارة. جرت مراسم التوقيع بمقر ديوان عام الوزارة بالحى الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقّع المذكرة عن جانب وزارة الإنتاج الحربي الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وعن الجانب الياباني كانازاوا يوكيو، رئيس مجلس إدارة شركة تايتان كابيتال القابضة المالكة لشركة ميزوها.

وخلال كلمته، أكد الوزير محمد صلاح، أن شركات ووحدات الإنتاج الحربي تمتلك إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية متقدمة، مشددًا على التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات التابعة، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وبما يعزز الاعتماد على القدرات المحلية لدعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات والمتغيرات العالمية الراهنة.

وأوضح الوزير أن مذكرة التفاهم تأتي استكمالًا للتعاون السابق مع الشركة اليابانية، والذي أثمر عن تصنيع جهاز لتوليد المياه من الهواء بقدرة 16 لترًا يوميًا.

ووفقًا للمذكرة الجديدة، ستعمل الشركة على تنفيذ النموذج الأول لمحطة إنتاج المياه من الهواء بقدرة 500 لتر يوميًا، على أن يتم اختبارها وتقييمها في بيئات مختلفة داخل مصر، وفحص جودة المياه المنتجة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية لمياه الشرب.

كما أشار الوزير إلى أن الخطة المستقبلية تتضمن التعاون في التصنيع الكمي لهذه المحطات داخل مصانع تابعة للوزارة، مع العمل على تسويق المنتج في الأسواق المحلية والدول المجاورة، خاصة بالقارة الإفريقية، بعد نجاح التجارب الأولية.

وعلى هامش مراسم التوقيع، دعا الوزير الشركات اليابانية للمشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2025، المزمع عقده بالقاهرة خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2025 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، أعرب كانازاوا يوكيو عن اعتزازه بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي، مؤكدًا إيمان الجانب الياباني بالإمكانيات التكنولوجية الكبيرة التي تمتلكها الشركات المصرية التابعة للوزارة.

وأشار إلى أن التعاون الجديد يأتي استكمالًا للشراكة الناجحة التي بدأت في فبراير 2024 لتصنيع جهاز لتوليد المياه من الهواء بقدرة 16 لترًا يوميًا، لافتًا إلى أن شركة ميزوها تُعد من الشركات الرائدة عالميًا في مجال إنتاج أجهزة ومحطات استخراج المياه من الهواء، وتمتلك خبرات تراكمية واسعة في هذا القطاع.

