ناشدت وزارة النقل، المواطنين، ضرورة الالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند عبور المزلقانات.

يأتي ذلك في إطار الحملة التوعوية الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت شعار "سلامتك تهمنا"، والهادفة إلى تعزيز الوعي بمخاطر السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية.

وأكدت الوزارة، ضرورة العبور فقط بعد فتح المزلقان ومرور القطار، محذّرة من خطورة اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لحياة المواطنين، فضلًا عن تعطيل حركة القطارات وإهدار الممتلكات العامة للدولة.

