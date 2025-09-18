"الطفولة والأمومة" يطلق حملة "واعي وغالي" لحماية الأطفال من العنف

كتب- أحمد جمعة:

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة، حملة توعوية موسعة تحت شعار "واعي وغالي"، بالتعاون مع مؤسسة سيف إيجيبت، وذلك تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، في إطار الجهود الوطنية لحماية حقوق الطفل وتوفير بيئة آمنة لنشأته.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، أن الحملة تستهدف رفع وعي الأطفال والأهالي والمجتمع بطرق حماية الأطفال من التحرش، والتصدي لمخاطر الألعاب الإلكترونية غير الآمنة، إلى جانب مواجهة التنمر الذي يمثل تهديدًا للصحة النفسية للأطفال.

وأوضحت أن أنشطة الحملة تشمل رسائل إعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، إلى جانب محتوى تفاعلي موجَّه للأطفال والأسر.

وأضافت أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية المجلس لمكافحة كل أشكال العنف والإساءة والاستغلال ضد الأطفال، مشددة على أن حماية الطفل مسؤولية جماعية، وأن التوعية هي خط الدفاع الأول لضمان بيئة آمنة وصحية.

كما دعت السنباطي إلى الاستفادة من قنوات الدعم المتاحة عبر خط نجدة الطفل (16000) أو عبر الواتس آب على الرقم (01102121600) لتقديم الاستشارات والإبلاغ الفوري عن أي انتهاكات.

من جانبها، أكدت سارة عزيز، الرئيس التنفيذي ومؤسس سيف إيجيبت وعضو المجلس، أن التعاون مع المجلس في هذه الحملة هو استمرار لشراكة بدأت عام 2021، مشيرة إلى أن رؤية المؤسسة تقوم على تمكين المجتمع من خلال أدوات توعوية عملية وبسيطة لحماية الأطفال. وقالت: "كل طفل له الحق أن ينمو في بيئة تحترم جسده ونفسيته، والمعرفة ليست رفاهية بل وسيلة أساسية للوقاية".

واختتمت بالتأكيد على أن الحملات المشتركة بين المؤسستين تعكس إيمانًا راسخًا بأن حماية الأطفال مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، وأن تمكين الأهالي والمعلمين والأطفال بالمعرفة والمهارات هو السبيل لبناء جيل واعٍ وقوي.

