كتب- نشأت علي:

وجّه النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات والتعليم بشأن انتشار لعبة "روبلوكس" بين الأطفال والمراهقين، محذرًا من غياب الرقابة والتوعية الكافية، وما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية على سلوكيات النشء وقيمهم المجتمعية.

وتساءل النائب، في بيان اليوم: ما هي الآليات التي وضعتها الحكومة للرقابة على الألعاب الإلكترونية مثل "روبلوكس"؟ وكيف يمكن حماية الأطفال من المخاطر الأخلاقية والسلوكية (مثل العنف أو بث قيم غريبة عن المجتمع)؟، وهل هناك خطة قومية للتوعية الرقمية تستهدف أولياء الأمور لمساعدتهم في متابعة أبنائهم أثناء استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية؟.

كما طالب بضرورة دمج التربية الرقمية ضمن المناهج الدراسية لتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وإطلاق حملة قومية مشتركة بين وزارات التعليم والاتصالات والشباب للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية، إلى جانب وضع ضوابط تشريعية تُلزم الشركات المطورة بتطبيق آليات لحماية الأطفال (مثل تقييد المحادثات المفتوحة أو فلترة المحتوى).

ودعا النائب، إلى إنشاء خط ساخن أو منصة إلكترونية لتلقي البلاغات حول أي محتوى ضار يظهر في هذه الألعاب، مع إعداد برامج تدريبية للمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين لمتابعة سلوك الطلاب رقميًا، ودراسة إمكانية تطوير ألعاب بديلة محلية تعزز الهوية والقيم الإيجابية وتكون جاذبة للأطفال.

وأوضح "شمس الدين"، أن "روبلوكس" ليست مجرد لعبة تقليدية، بل منصة افتراضية عالمية تضم ملايين الألعاب التي يصممها المستخدمون، وتشهد إقبالًا واسعًا من الأطفال والمراهقين في مصر والعالم، لافتًا إلى أنها رغم ما توفره من فرص للإبداع والتعليم، إلا أنها تنطوي على مخاطر عديدة أبرزها:

- المحادثات المفتوحة التي قد تعرّض الأطفال لمحتوى غير مناسب أو استدراج من غرباء.

- احتواء بعض الألعاب على مظاهر عنف أو إيحاءات لا تتناسب مع أعمارهم.

- نظام الشراء الداخلي (Robux) الذي قد يستنزف أموال الأسر دون وعي الأبناء.

- التأثير السلبي على التحصيل الدراسي والصحة النفسية بسبب الإفراط في اللعب.

واختتم النائب تحذيره بالتأكيد أن قضية "روبلوكس" لم تعد ترفيهية بحتة، وإنما تمثل مسألة أمن قومي وسلوك مجتمعي تستوجب تحركًا تشريعيًا ورقابيًا عاجلًا لضمان السلامة الرقمية للأطفال.

