تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها..

خالد عكاشة: نتنياهو أحدث "انقلابًا داخليًا" على مؤسسات الدولة العميقة في إسرائيل

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمكن ولأول مرة، من إحداث انقلاب داخلي على مؤسسات الدولة العميقة في إسرائيل

طفرة.. وزير الاتصالات: ارتفاع عدد مراكز التعهيد من 66 إلى أكثر من 200 خلال عامين

علق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الطفرة الكبيرة التي شهدتها الدولة المصرية في صناعة التعهيد، قائلا: "التعهيد هو أن تأتي شركة أجنبية غير مصرية إلى مصر تقيم مركزا في مصر تعين به متخصصين مصريين في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهؤلاء يصدرون خدمات رقمية مثل البرامج وتنفيذ مشروعات وغيرها من الخدمات المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات، على أن يكون هذا التصدير خارج مصر.

600 جرام ذهب.. تفاصيل سرقة إسورة من المتحف المصري بالتحرير

كشف الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين الأسبق، تفاصيل سرقة إسورة ذهبية نادرة من المتحف المصري"، مبينا بأن السرقة قد تأكدت، وأن هناك تقصيرًا واضحًا في التأمينات

أحمد موسى: تقرير دولي يكشف جرائم إبادة جماعية لنتنياهو في غزة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن تقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول الأوضاع في غزة، كشف عن جرائم ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق الفلسطينيين

ما حكم كثرة الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من حمدي محمد سلام من قرية شبباس مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يقول فيه: "ما موقف الدين من الناس اللي بتنزل الأسواق وبيحلف أكثر من طلاق؟ وما موقف الزوجة إذا كان زوجها يحلف بالطلاق أكثر من 30 أو 40 مرة؟".