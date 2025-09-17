كتبت -داليا الظنيني:

أكد المحامي والإعلامي خالد أبو بكر أن الحديث عن عدم قدرة قطر على الرد على العدوان الإسرائيلي هو فهم قاصر لطبيعة الحروب الحديثة، فالحروب اليوم لم تعد تقتصر على الصواريخ والدبابات، بل أصبحت تعتمد على أدوات أكثر تأثيرًا وتعقيدًا.

أوضح أبو بكر،خلال تقديمه برنامج آخر النهار ،المذاع على قناة النهار، أن السؤال المتداول في الشارع العربي حول قدرة قطر على الرد يكشف عن قلة فهم للقوة في العصر الحديث، مشددًا على أن قطر تمتلك أدوات رد متعددة.

وأشار أبو بكر إلى أن قصف الطائرات الإسرائيلية لمدينة قطرية مدنية وقتل مواطن قطري هو عمل إرهابي، وأن هذا العدوان يعطي الحق لقطر في الرد.

كما أكد أن قطر، ورغم أنها لا تتبع أساليب الإرهاب، إلا أنها تمتلك إمكانيات مادية ضخمة وجهاز مخابرات فعالًا وشبكة علاقات واسعة، ما يمكنها من الرد على إسرائيل.

وأضاف أن قطر قادرة على استهداف القيادة الإسرائيلية في أي مكان، وليس بالضرورة داخل إسرائيل، مشيرًا إلى أن هذا هو "واقع التوازن الجديد في أدوات الردع".

