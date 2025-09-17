جامعة الأزهر تكشف مصروفات البرامج الخاصة

كتبت – داليا الظنيني:

كشف الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر، أن أعمال تنسيق الجامعات للعام الحالي انتهت أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أن يوم الخميس المقبل سيشهد عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتائج القبول بالكليات العامة.

وأوضح زارع، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد" المذاع عبر قناة "etc" وتقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن الجامعة أطلقت برامج عملية جديدة مميزة ضمن كلياتها، بهدف تلبية متطلبات سوق العمل، مؤكداً أنها متاحة للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية 2025.

وأشار المتحدث الرسمي لجامعة الأزهر إلى أن هذه البرامج والكليات المستحدثة مخصصة فقط لطلاب الثانوية الأزهرية، ويتم الالتحاق بها من خلال تنسيق داخلي بعد قبول الطالب بالجامعة، لافتاً إلى أن مصروفاتها ستبدأ من 25 ألف جنيه، ولن تتجاوز 40 ألف جنيه، وهو ما اعتبره أقل من مصروفات البرامج المماثلة بالجامعات الأخرى.

حقيقة تطبيق نظام البكالوريا بالثانوية الأزهرية

وحول ما تردد بشأن تطبيق نظام البكالوريا في الثانوية الأزهرية، أوضح زارع أنه "حتى الآن لم يُتخذ أي قرار رسمي بهذا الشأن"، لافتًا إلى أن هناك دراسات تُجرى حالياً، وفي حالة التوصل إلى نتائج نهائية سيتم الإعلان عنها على الفور.

