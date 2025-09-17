كتب- أحمد جمعة:

علق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على وفاة طفلين من محافظة المنوفية اليوم الأربعاء 17 سبتمبر بعد تلقيهما التطعيمات الروتينية بمركز دركي الصحي.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه تم رصد وفاة طفلين من مواليد 18 يوليو 2025، بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء 17 سبتمبر الجاري، في نفس يوم تلقيهما التطعيمات الروتينية بمركز دركي الصحي.

تفاصيل الواقعة

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه وفقًا للتقرير المبدئي الصادر عن قطاع الطب الوقائي بمديرية الصحة بالمنوفية، حضر الطفلان إلى الوحدة الصحية في الساعة 10:37 صباحًا لتلقي جرعة الشهرين، والتي تضمنت اللقاح الخماسي (تشغيلة 2864x004A)، ولقاح السابين (تشغيلة 2042624)، ولقاح السولك (تشغيلة 3/X).

وأضاف "عبد الغفار"، أنه وفقًا للتقرير، لاحظت الأم عدم وجود استجابة حسية أو حركية لدى الطفلين، في نفس اليوم الساعة 12:30 ليلًا، وتم نقلهما إلى مستشفى منشأة سلطان الجامعي، حيث جرت محاولات الإنعاش القلبي الرئوي، لكنهما فارقا الحياة في تمام الساعة 1:40 صباحًا.

كما أضاف أنه تم على الفور، تشكيل لجنة من الطب الوقائي وإدارة المديرية للتحقيق في ملابسات الواقعة، مع إحالة الطفلين للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

نتائج المتابعة الأولية

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن 27 طفلًا آخرين تلقوا التطعيمات في نفس الجلسة، بينهم 22 طفلًا حصلوا على نفس تشغيلة اللقاح الخماسي، ولم تُسجل سوى ارتفاعات طفيفة في درجة الحرارة لدى بعضهم، وهو أمر طبيعي ومتوقع بعد التطعيم، بينما كانت حالتهم الصحية مستقرة.

كما أوضح أنه تمت مراجعة 394 طفلًا تلقوا نفس التشغيلة من نفس الوحدة الصحية منذ 18 مايو 2025، دون تسجيل أي شكاوى، فيما بلغ إجمالي الأطفال الذين تلقوا هذه التشغيلة على مستوى الجمهورية أكثر من مليون طفل، دون ظهور أي مضاعفات.

وبين أن المراجعة أظهرت أن سلسلة تبريد اللقاحات سليمة، وأن التخزين تم وفق معايير منظمة الصحة العالمية بدرجات حرارة بين 2 و8 درجات مئوية، مع استخدام زجاجات متعددة الجرعات حسب السياسة المعتمدة، ودون أي أعطال أو إنذارات بثلاجات الحفظ.

وأوضح أن الإجراءات المتخذة شملت انتقال لجنة طبية من مديرية الصحة لفحص الواقعة ميدانيًا، وإحالة القضية إلى النيابة العامة للعرض على الطب الشرعي وتحديد سبب الوفاة بدقة، ومتابعة دقيقة لجميع الأطفال الذين تلقوا التطعيمات من نفس التشغيلة.

موقف الوزارة من التطعيمات

وتابع: التطعيمات الروتينية للأطفال تُعد من أكثر التدخلات الطبية أمانًا وفعالية في العالم، حيث تساهم وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية في منع وفاة ما بين 2 و3 ملايين طفل سنويًا نتيجة أمراض يمكن الوقاية منها.

كما تابع: الآثار الجانبية للتطعيمات غالبًا ما تكون بسيطة مثل الحمى أو الإعياء، بينما تُعد التفاعلات الخطيرة شديدة الندرة.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تُثير الذعر، مؤكدة التزامها بمتابعة كافة التطعيمات لضمان السلامة والجودة، وأن برنامج التطعيمات الروتينية سيظل ركيزة أساسية للحفاظ على صحة الأطفال في مصر.

