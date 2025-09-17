اضطراب حركة البحر بهذه المناطق.. توقعات حالة الطقس غدًا

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 18 سبتمبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود غدًا الخميس، طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد شبورة مائية من (4:9 صباحاً) على مناطق من شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن طقس غدًا الخميس يشهد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل حتى القاهرة الكبرى.

وبينت أن حالة الطقس غدا تشهد اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من السواحل (مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد) وسرعة الرياح (40:70 كم/س) وارتفاع الأمواج (2.5:4) متر.

وأشارت إلى أن طقس غدًا الخميس يشهد اضطراب الملاحة البحرية أيضًا على بعض المناطق من سواحل خليج السويس وسرعة الرياح (40:60 كم/س) وارتفاع الأمواج (2:3) متر، ويكون حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الأمواج: (1.5:2.25).

درجات الحرارة غدًا الخميس 18 سبتمبر 2025:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 34، الصغرى 23، المحسوسة 36.

السواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الوجه البحري: العظمى 30، الصغرى 23، المحسوسة 33.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 37، الصغرى 26، المحسوسة 39.

شمال الصعيد: العظمى 35، الصغرى 21، المحسوسة 37.

جنوب الصعيد: العظمى 39، الصغرى 25، المحسوسة 40.

